Хавбек Зорі Владислав Кочергін та півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Назаренко є пріоритетними трансферами Мірчі Луческу, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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За словами джерела, один із лідерів луганської команди здатен підсилити центр поля, а тому Динамо взимку спробує розпочати перемовини зі Зорею. За талантом СК Дніпро-1 кияни нібито вже давніше стежать та проявляють інтерес. Проте, цей варіант – на майбутнє. Джерело також зазначає, що "біло-сині" вийдуть на трансферний ринок і поза межами України.

Зауважимо, Владислав Кочергін провів у поточному сезоні УПЛ 10 поєдинків, в яких показав непогану результативність – 5 голів та 3 асисти. Олександр Назаренко має в активі 9 ігор у чемпіонаті та 3 голи.

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