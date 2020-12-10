"Никто мне не звонил, я сам увидел эту новость в интернете. Удивился.

Динамо нашло двойное усиление в чемпионате Украины – первые переговоры планируют уже зимой

Рискнул бы я перейти в Динамо? Если бы поступило такое предложение, мне было бы приятно, что оно поступило от такой команды. Здесь надо думать, общаться с тренером: хочет он меня видеть или нет. От этого всего зависит.

Динамо – хорошая команда, с хорошими футболистами, там большая конкуренция. Любому футболисту тяжело себя там проявить. В киевском клубе много хороших футболистов на одну позицию, надо доказывать", – сказал Кочергин в комментарии YouTube-каналу "SportArenaTV".

Напомним, Кочергин перешел в Зарю в июле 2017 года из Днепра. В текущем сезоне провел за луганский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 1,5 млн евро.

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