Півзахисник Зорі Владислав Кочергін шукає варіанти покинути луганський клуб – допомогти в цьому може аутсайдер Бундесліги.

Німецька Армінія не змогла домовитись щодо переходу Кочергіна цієї зими, повідомляє Sport.ua.

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Клуб спробує повернутись до трансферу майбутнього літа. Наразі Армінія шукає досвідчених гравців, які допоможуть зберегти прописку в Бундеслізі, а Владислав не грав з 3 жовтня.

Нагадаємо, Кочергін відмовляється продовжувати угоду з Зорею та бажає змінити клубну прописку. Контракт Владислава із луганцями завершується влітку 2022 року. У поточному сезоні він провів за "мужиків" 14 поєдинків, в яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

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