Полузащитник Зари Владислав Кочергин ищет варианты покинуть луганский клуб – помочь в этом может аутсайдер Бундеслиги.

Немецкая Арминия не смогла договориться по поводу перехода Кочергина этой зимой, сообщает Sport.ua.

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Клуб попытается вернуться в трансфер будущего лета. Арминия ищет опытных игроков, которые помогут сохранить прописку в Бундеслиге, а Владислав не играл с 3 октября.

Напомним, Кочергин отказывается продолжать соглашение с Зарей и желает сменить клубную прописку. Контракт Владислава с луганчанами истекает летом 2022 года. В текущем сезоне он провел за "мужиков" 14 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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