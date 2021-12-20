Харків'яни хотіли підписати Кочергіна, проте все ж відмовились від трансферу, розповів Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

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Причиною стали фінансові запити гравця, які, за інформацією журналіста, "абсолютно неадекватні для українських реалій".

Нагадаємо, Кочергін відмовляється продовжувати угоду з Зорею та бажає змінити клубну прописку. Контракт Владислава із луганцями завершується влітку 2022 року. У поточному сезоні він провів за "мужиків" 14 поєдинків, в яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

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