Металіст хотів підписати Кочергіна – гравець запросив божевільні гроші
Півзахисник Зорі Владислав Кочергін опинився у сфері інтересів харківського Металіста.
Харків'яни хотіли підписати Кочергіна, проте все ж відмовились від трансферу, розповів Ігор Циганик у програмі Циганик Live.
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Причиною стали фінансові запити гравця, які, за інформацією журналіста, "абсолютно неадекватні для українських реалій".
Нагадаємо, Кочергін відмовляється продовжувати угоду з Зорею та бажає змінити клубну прописку. Контракт Владислава із луганцями завершується влітку 2022 року. У поточному сезоні він провів за "мужиків" 14 поєдинків, в яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.
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