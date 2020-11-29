"Нічого нового не скажу. Перший тайм був хороший у виконанні нашої команди. Ми грали проти клубу, який за рівнем футболістів і самої гри кращий за Минай. Але ми нав'язали боротьбу, перекривали всі зони, нічого не давали створювати Зорі. Проводили свої швидкі атаки і хороші стандартні положення. Були ближчі до голу.

Минай – Зоря – 0:3 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі індивідуальна помилка призвела до першого пропущеного м'яча. Відразу за першим голом пішов другий через індивідуальну помилку. Тут не було командного провалу. Якщо брати в цілому, то третій гол був повністю командним провалом.

Віддам належне Зорі, яка використовувала свої моменти і довела матч до перемоги", – цитує Кобіна офіційний сайт Зорі.

Після 11-ти турів Зоря розташувалась на 8-й сходинці, Минай – 10-й.

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