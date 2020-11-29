"Ничего нового не скажу. Первый тайм был хорош в исполнении нашей команды. Мы играли против клуба, который по уровню футболистов и самой игры лучше Миная. Но мы навязали борьбу, перекрывали все зоны, ничего не давали создавать Заре. Проводили свои быстрые атаки и хорошие стандартные положения. Были ближе к голу.

Минай – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме индивидуальная ошибка привела к первому пропущенному мячу. Сразу за первым голом последовал второй из-за индивидуальной ошибки. Здесь не было командного провала. Если брать в целом, то третий гол был полностью командным провалом.

Отдам должное Заре, которая использовала свои моменты и довела матч до победы", – цитирует Кобина официальный сайт Зари.

После 11-ти туров Заря расположилась на 8-й строчке, Минай - 10-й.

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