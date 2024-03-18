"Дуже дивно, що Полісся розпочинає друге коло лише з двома центральними захисниками в обоймі. Потрібно було швидше включатися.

"Людина з Оболоні прийшла п'яна і почала щось розказувати": Будківський та Кравець – про скандальну сутичку в матчі УПЛ

Адже ми бачимо, що є проблеми в обороні. Потрібно було робити підписання раніше, адже гравцям на цих позиціях потрібен час, аби зігратися.

Підписали Васю Кравця. Але команда вже відіграла три тури. І поки він зрозуміє її принципи гри в обороні, пройде певний час.

Тому сказати, що трансферна кампанія Полісся була вдалою... Так собі... 50 на 50. Якщо команда ставить перед собою високі завдання, усі гравці мали б бути підписані до початку зборів", – цитує Кобіна УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після відновлення сезону Полісся не здобуло жодної перемоги в УПЛ, розписавши одну нічию і зазнавши 3-х поразок поспіль. Така серія вже коштувала роботи Юрію Калітвінцеву. Сергій Шищенко також стартував на посаді в. о. з невдачі, напередодні програвши Оболоні (0:1).

Оболонь здолала Полісся завдяки шедевру Черненка та вилученню на 2-й хвилині – житомиряни не виграли у 7-му турі поспіль