“Очень странно, что Полесье начинает второй круг только с двумя центральными защитниками в обойме. Нужно было быстрее включаться.

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Ведь мы видим, что есть проблемы в обороне. Нужно было делать подписания раньше, ведь игрокам на этих позициях нужно время, чтобы сыграться.

Подписали Васю Кравца. Но команда уже отыграла три тура. И пока он поймет ее принципы игры в обороне, пройдет определенное время.

Поэтому сказать, что трансферная кампания Полесья была удачной... Так себе... 50 на 50. Если команда ставит перед собой высокие задачи, все игроки должны быть подписаны до начала сборов", – цитирует Кобина УПЛ ТВ.

Напомним, после возобновления сезона Полесье не одержало ни одной победы в УПЛ, расписав одну ничью и потерпев 3-х поражений кряду. Такая серия уже стоила работы Юрию Калитвинцеву. Сергей Шищенко также стартовал на посту и. о. с неудачи, накануне проиграв Оболони (0:1).

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