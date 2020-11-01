У матчі 8-го туру УПЛ Минай на власному полі не зміг перемогти Рух. Відеоогляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Наднудна гра аутсайдерів турнірної таблиці УПЛ запам'яталась величезною кількістю єдиноборств та мінімумом моментів. Єдиний гол у матчі було забито гостями у другому таймі, однак арбітр зафіксував гру рукою і відмінив взяття воріт.

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Як наслідок, справедлива нічия принесла закарпатцям 6 очок і одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Рух з трьома пунктами – передостанній.

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