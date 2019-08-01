Грачов назвав причину, чому вболівальники мають прийти на поєдинок Шахтаря проти Карпат

Екс-гравець Шахтаря Віктор Грачов поділився очікуваннями від поєдинку другого туру УПЛ між "гірниками" та Карпатами.

"Карпати – команда-загадка в кожному чемпіонаті. Складно припустити, що вони зможуть показати. Вони дуже непередбачувані. Команда може обіграти лідера, потім програти аутсайдеру.

Шахтар останнім часом вдало грає з Карпатами. Львів'янам буде дуже важко зачепитися за очки в очному поєдинку. До того ж львівська команда в черговий раз формується практично з нуля, у них велика кількість нових гравців. Сказати, що зараз являють собою львівські Карпати, дуже і дуже складно.

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Срна заслужив своєю грою, своєю віддачею на футбольному полі найгучніші оплески. Він дійсно легенда клубу, стільки років відіграв, стільки трофеїв здобув. Його будуть вітати на кожній грі.

Вболівальник, звичайно, прийде на матч з Карпатами. Перша гра, новий тренер, хороша погода, атакувальний футбол. Є всі складові, щоб вийшло свято футболу в Харкові. Звичайно, вболівальники Шахтаря прийдуть на цю гру.

Коли Даріо Срна був футболістом, він грав для вболівальників, а з Карпатами вони повинні прийти на стадіон заради нього і привітати легенду. У нього багато футбольного досвіду", – цитує Грачова Тerrikon.com.

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