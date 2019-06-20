Кобін прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Миная

Новий головний тренер Миная Василь Кобін розповів, чому вирішив очолити закарпатський клуб.

"Керівництво ФК Минай зателефонувало і запропонувало очолити команду. Останнім часом я зосередився виключно на ресторанному бізнесі, але я знав, що це тимчасово і з футболом вирішив не зав’язувати. До того ж, я дуже засумував за ним. Я з 6 років займався футболом і просто так залишати його не хотів.

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У свій час я попрацював з багатьма тренерами, у них було чому повчитися. Зокрема, у Мірчі Луческу, якого вважаю одним з найкращих у світі. Багато чому у нього навчився. І деякі моменти у нього перейняв.

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Я починав як футболіст на Закарпатті і тепер починаю тут як тренер", – передає слова Василя Кобіна офіційний сайт Миная.