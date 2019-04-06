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Кобін розповів, чим заробляє після відходу з Миная

11:43 242 Читать на русском
Кобін розповів, чим заробляє після відходу з Миная
Василь Кобін / ФК Шахтар

Колишній гравець Шахтаря Василь Кобін розповів про свій бізнес.

"Ще в дитинстві мріяв про власний ресторан. Втілив цю мрію в життя, заробивши стартовий капітал в Шахтарі. У мене два ресторани в Мукачево. Заробітки не такі великі, як у футболі, але на хліб з маслом вистачає", – цитує Кобіна "Експрес".

"Він сказав: "Я не зрозумів, він захисник чи нападник?", – Кобін згадав курйозний епізод за участі Блохіна

Нагадаємо, Кобін відомий своїми виступами за донецький Шахтар, у структурі якого перебував з 2009 по 2017 роки. Останнім клубом захисника був Минай, який Кобін покинув у січні цього року.

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Наразі не відомо, чи продовжить оборонець свою кар'єру. Загалом в активі Кобіна 232 матчі в усіх турнірах за всі клуби, де футболіст забив 20 голів та віддав 32 асисти.

Теги
Минай Минай Василь Кобін Василь Кобін Друга ліга
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