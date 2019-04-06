Кобін розповів, чим заробляє після відходу з Миная

Колишній гравець Шахтаря Василь Кобін розповів про свій бізнес.

"Ще в дитинстві мріяв про власний ресторан. Втілив цю мрію в життя, заробивши стартовий капітал в Шахтарі. У мене два ресторани в Мукачево. Заробітки не такі великі, як у футболі, але на хліб з маслом вистачає", – цитує Кобіна "Експрес".

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Нагадаємо, Кобін відомий своїми виступами за донецький Шахтар, у структурі якого перебував з 2009 по 2017 роки. Останнім клубом захисника був Минай, який Кобін покинув у січні цього року.

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Наразі не відомо, чи продовжить оборонець свою кар'єру. Загалом в активі Кобіна 232 матчі в усіх турнірах за всі клуби, де футболіст забив 20 голів та віддав 32 асисти.