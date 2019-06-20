Кобин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Миная

Новый главный тренер Миная Василий Кобин рассказал, почему решил возглавить закарпатский клуб.

"Руководство ФК Минай позвонило и предложило возглавить команду. В последнее время я сосредоточился исключительно на ресторанном бизнесе, но я знал, что это временно и с футболом решил не завязывать. К тому же, я очень соскучился по нему. Я с 6 лет занимался футболом и просто так оставлять его не хотел.

Минай официально объявил о назначении Кобина на пост главного тренера

В свое время я поработал со многими тренерами, у них было чему поучиться. В частности, у Мирчи Луческу, которого считаю одним из лучших в мире. Многому у него научился. И некоторые моменты у него перенял.

Кобин рассказал, чем зарабатывает после ухода из Миная

Я начинал как футболист на Закарпатье и теперь начинаю здесь как тренер", – передает слова Василия Кобина официальный сайт Миная.