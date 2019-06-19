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Минай офіційно оголосив про призначення Кобіна на посаду головного тренера

16:10 575 Читать на русском
Минай офіційно оголосив про призначення Кобіна на посаду головного тренера
Кобін призначений головним тренером Миная / фото: ФК Минай

Закарпатський Минай призначив на посаду головного тренера екс-гравця Шахтаря та збірної України Василя Кобіна.

Василь Кобін розпочав свою тренерську кар'єру у закарпатському Минаї, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Керівництво ФК Минай зателефонувало і запропонувало очолити команду. Останнім часом я зосередився виключно на ресторанному бізнесі, але я знав, що це тимчасово і з футболом вирішив не зав’язувати. До того ж, я дуже засумував за ним. Я з 6 років займався футболом і просто так залишати його не хотів", – поділився Кобін у коментарі.

Нагадаємо, що Кобін нещодавно завершив ігрову кар'єру, виступаючи саме за Минай.

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