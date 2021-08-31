"Згідно з домовленостями, у питанні капітанства я маю право вето. Ось і скористався ним, призначивши на поєдинок з Шахтарем капітаном Селезньова.

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Був впевнений, що це послужить для Євгена відмінним стимулом і допоможе в поєдинку зі своєю колишньою командою продемонструвати якісний футбол. Я не прогадав, добре себе проявив не тільки Селезньов, але і його одноклубники", – пояснив Кобін у інтерв'ю Мeta-ratings.

Нагадаємо, Минай розписав з Шахтарем сенсаційну нічию з рахунком 1:1, хоча Селезньов результативними діями не відзначився.

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