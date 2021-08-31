"Согласно договоренностям, в вопросе капитанства я имею право вето. Вот и воспользовался им, назначив на поединок с Шахтером капитаном Селезнева.

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Был уверен, что это послужит для Евгения отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой продемонстрировать качественный футбол. Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники", – пояснил Кобин в интервью Мeta-ratings.

Напомним, Минай расписал с Шахтером сенсационную ничью со счетом 1:1, хотя Селезнев результативными действиями не отметился.

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