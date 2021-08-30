"Зрозумійте мене правильно, я не адміністратор команди. Я не стежу за футболками. Мені яку дали – я таку і вдягнув. Я не роблю сам собі футболки, а тим більше не знаю регламент, що потрібно набивати, а що – ні. Я просто не розбираюсь у цьому.

Минай – Шахтар: Селезньов вийшов на матч без нашивки з картою України

Коли уся ця буча вилізла, мені сказали у клубі: "Ми тобі забули набити". Дитячий садок. До мене які претензії? Я не можу зрозуміти. В Instagram пишуть, що я і такий, і сякий. Хлопці, та я на країну працював усе життя. Податки сплачував, ім'я країні робив. І на мене таке казати? Що, мені за кожним написом стежити? Є люди, які мають це робити, і це явно не я", – розповів Селезньов у телефонній розмові телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Євген Селезньов вийшов на матч проти Шахтаря без нашивки із картою України. У всіх інших футболістів Миная екіпірування було у належному вигляді.

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