"Завершився один з найскладніших та найемоційніших сезонів у моїй футбольній кар'єрі. Він був дебютним для мене на чолі великого клубу Динамо! На згадку від нього залишилося чимало як яскравих моментів, так, на жаль, не дуже...

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Перше, що хочу сказати – до початку війни ніколи не міг подумати, що одного разу ми станемо учасниками матчу, який триватиме 4 години. В жахливому сні не могло наснитися, що відновлювати сили на другий тайм гравці будуть не в роздягальні, а в бункері стадіону, ховаючись від ракетних атак. Це наша сучасна реальність. Але ми досі живі та займаємося улюбленою справою!

І я ніколи не втомлюся повторювати: те, що ми граємо у футбол, – заслуга виключно наших Героїв, Захисників та Захисниць, які ціною власних життів захищають нас від ворога! Низький Вам за це уклін! Те, що в епоху повномасштабної війни в Україні розвивається футбол, говорить лише про непоборність та непереможність нашої спортивної нації. Нації Патріотів та Переможців! Ми чекаємо та віримо у головну нашу Перемогу – не на футбольному полі, а на полі бою!

Друге. Я сказав команді після закінчення сезону, що пишаюся нею. Пишаюсь самовіддачею та старанням своїх гравців. Пишаюсь бажанням та пристрастю у грі та у тренувальному процесі. Вважаю, що ми досить непогано провели весняний етап чемпіонату і нам не вистачило зовсім трохи, щоб досягти своєї мети. Але я бачу потенціал у своїй команді. Я бачу індивідуальне зростання кожного гравця. Вони стають кращими самі за себе.

А це значний аргумент, який вселяє надію на успіх у нашому найближчому футбольному майбутньому.

Третє. Коли берешся за серйозний та відповідальний проект, тобі вкрай необхідні і однодумці, і ті люди, думка яких відіграє важливу роль в ухваленні твоїх рішень. Саме такими людьми є для мене Михайло Михайлов, Олег Гусєв, Еміл Карас, Сергій Федоров, Віталій Кулиба. Вдячний також Мірчі Луческу за можливість працювати з ним, що принесло мені нові знання, досвід та впевненість.

Четверте. Хочу щиро подякувати керівництву клубу за довіру. Очолювати Динамо – величезний виклик для мене, як для молодого тренера. Можу сказати з рукою на серці: найбільше футбольне бажання для мене – завжди перемагати! Тому я хочу наголосити: наше завдання наступного сезону – повернення золотих медалей до Києва.

Ну а поки що дивимося та вболіваємо за наших хлопців у лавах Національній та Олімпійській збірних! Зараз є Україна, яка має показати всьому світові, що ми непереможні! Підтримуємо та віримо у наших хлопців! Разом до Перемоги! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Все буде Україна!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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