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Кобін зізнався, на кого з українських тренерів рівняється

7 травня 11:21 599 Читать на русском
Кобін зізнався, на кого з українських тренерів рівняється
Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Миная Василь Кобін поділився думками щодо найкращого вітчизняного наставника.

"Сергій Ребров показав в Динамо хороші результати. Він надалі демонструє успіхи в Угорщині у Ференцвароші. Вивів команду до єврокубків. На даний момент з українських тренерів еталоном для мене є саме Сергій Ребров", – сказав Кобін у коментарі YouTube-каналу Football Hub.

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Нагадаємо, Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 роки, вигравши з командою два чемпіонства та здобувши два Кубки та Суперкубок України. У 2018 році став головним тренером Ференцвароша, з яким тріумфував у чемпіонаті Угорщини в сезоні 2018/19. Розглядається турецьким Фенербахче як один з головних кандидатів на посаду наставника команди.

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