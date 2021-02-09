"Не секрет, що ми з Євгеном – колеги, можна сказати – друзі, багато спілкуємося. Я розмовляв після інциденту, який трапився у нього. Ми говорили, як це сталося, що було насправді. Потім кілька днів ми спілкувалися про футбол.

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Справді, у нас була розмова. Не можу сказати, що ми його запрошували. Він говорив, що хотів би спробувати пограти в Минаї. Але у нас вже є 4 форварди, і я це Жені пояснив. Якби це раніше сталося, а ми не підписали футболістів, звичайно, я б йому дав шанс. Тому що я знаю Женю, його якості.

Але у нас вже немає місця в заявці, лише 21 гравець може в неї потрапити. У нас повний заявковий лист, і ми не можемо брати зайвих гравців", – сказав Кобін в ефірі програми "Вмикай підігрів".

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