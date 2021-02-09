Козловський чітко пояснив, чому Селезньов не потрібен Руху
Президент львівського клубу Григорій Козловський прокоментував чутки про зацікавлення нападником Євгеном Селезньовим.
"З'являється якась інформація, люди щось собі придумують... Неприємно, не бачу жодних підстав так заявляти. Ми багато говорили, чому Селезньов не перейшов в Рух влітку. У нас є своя філософія, у тренера є своє бачення розвитку клубу.
"Не знаю, що ви курите", – Козловський категорично відреагував на чутки про перемовини з Селезньовим
У нас є ціла плеяда молодих футболістів. Нападників у нас зараз троє, всі молоді і перспективні. Їх потрібно імплементувати в цю історію, розвивати їх. На досвідчених футболістів ми не розраховуємо і не будемо розраховувати.
Ми з Євгеном постійно контактуємо і дружимо. Давати оцінку його скандалу з Колосом я не буду, це не моя прерогатива. Я нічого не буду коментувати, враховуючи мої хороші відносини як з Андрієм Засухою, так і з Євгеном Селезньовим.
Чи буде він грати в УПЛ? Дуже цього хочеться, у нього є мрія побити бомбардирський рекорд УПЛ. Він про це думає роки три точно. Мені як президенту звичайно хочеться мати такого гравця. Але наш клуб вже пройшов період хайпу, у нас є стратегія і академія, багато молоді. Моя мета – дати їм шанс стати не гіршими гравцями, ніж Селезньов", – сказав Козловський в ефірі програми "Вмикай підігрів".
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