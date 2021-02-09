"З'являється якась інформація, люди щось собі придумують... Неприємно, не бачу жодних підстав так заявляти. Ми багато говорили, чому Селезньов не перейшов в Рух влітку. У нас є своя філософія, у тренера є своє бачення розвитку клубу.

"Не знаю, що ви курите", – Козловський категорично відреагував на чутки про перемовини з Селезньовим

У нас є ціла плеяда молодих футболістів. Нападників у нас зараз троє, всі молоді і перспективні. Їх потрібно імплементувати в цю історію, розвивати їх. На досвідчених футболістів ми не розраховуємо і не будемо розраховувати.

Ми з Євгеном постійно контактуємо і дружимо. Давати оцінку його скандалу з Колосом я не буду, це не моя прерогатива. Я нічого не буду коментувати, враховуючи мої хороші відносини як з Андрієм Засухою, так і з Євгеном Селезньовим.

Чи буде він грати в УПЛ? Дуже цього хочеться, у нього є мрія побити бомбардирський рекорд УПЛ. Він про це думає роки три точно. Мені як президенту звичайно хочеться мати такого гравця. Але наш клуб вже пройшов період хайпу, у нас є стратегія і академія, багато молоді. Моя мета – дати їм шанс стати не гіршими гравцями, ніж Селезньов", – сказав Козловський в ефірі програми "Вмикай підігрів".

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