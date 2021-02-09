"Не секрет, что мы с Евгением – коллеги, можно сказать – друзья, много общаемся. Я разговаривал после инцидента, который случился у него. Мы говорили, как это произошло, что было на самом деле. Затем несколько дней мы общались о футболе.

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Действительно, у нас был разговор. Не могу сказать, что мы его приглашали. Он говорил, что хотел бы попробовать поиграть в Минае. Но у нас уже есть 4 форварда, и я это Жене объяснил. Если бы это раньше произошло, а мы не подписали футболистов, конечно, я бы ему дал шанс. Потому что я знаю Женю, его качества.

Но у нас уже нет места в заявке, лишь 21 игрок может в нее попасть. У нас полный заявочный лист, и мы не можем брать лишних игроков", – сказал Кобин в эфире программы "Вмикай підігрів".

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