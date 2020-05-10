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Кобін: Луческу – однозначно топовий тренер

18:09 194 Читать на русском
Кобін: Луческу – однозначно топовий тренер
Мірча Луческу / Getty images

Головний тренер Миная Василь Кобін розповів про ставлення до Мірчі Луческу, під керівництвом якого грав у Шахтарі.

"Мірча Луческу – топовий тренер і хороший як людина. Він багато розповідав багато таких речей, про які я ніколи не знав. Я переходив у Шахтар, коли мені було 24 роки. Тоді я зрозумів, що попередні тренери дали мені дуже малий відсоток знань.

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А Луческу однозначно топовий тренер. Якось Минай грав проти Чорноморця, ми перемогли. Він подзвонив мені після матчу і привітав з перемогою і тренерською кар'єрою. Мені було дуже приємно ", – сказав Кобін в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, український захисник належав Шахтарю з 2009 по 2017 роки. За цей час він шість разів ставав чемпіоном України та двічі здобував Кубок.

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Теги
Шахтар Шахтар Мірча Луческу Мірча Луческу Минай Минай Василь Кобін Василь Кобін
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