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Кобин: Луческу – однозначно топовый тренер

18:11 26 Читати українською
Кобин: Луческу – однозначно топовый тренер
Мирча Луческу / Getty images

Главный тренер Миная Василий Кобин рассказал об отношении к Мирче Луческу, под руководством которого играл в Шахтере.

"Мирча Луческу – топовый тренер и как человек хороший. Он много рассказывал много таких вещей, о которых я никогда не знал. Я переходил в Шахтер, когда мне было 24 года. Тогда я понял, что предыдущие тренеры дали мне очень малый процент знаний.

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А Луческу однозначно топовый тренер. Как-то Минай играл против Черноморца, мы победили. Он позвонил мне после матча и поздравил с победой и тренерской карьерой. Мне было очень приятно", – сказал Кобин в интервью FootballHub.

Напомним, украинский защитник принадлежал Шахтеру с 2009 по 2017 годы. За это время он шесть раз становился чемпионом Украины и дважды завоевывал Кубок.

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Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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