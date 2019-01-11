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Коберідзе підтвердив відхід з Десни

06:30 2 Читать на русском
Коберідзе підтвердив відхід з Десни
Лука Коберідзе / Соцмережі

Грузинський півзахисник Лука Коберідзе покинув чернігівську команду.

"3 роки!!! Дякую ФК Десна, ви моя родина !!! Дякую кожному футболістові що ділили зі мною ці 3 роки! Спасибі тренерському штабу, і всім працівникам клубу які опікали вчили і іноді виховували!) Спасибі керівництву клубу що пішла мені на зустріч і дали можливість проявити себе в новому клубі!

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Фанати, і просто вболівальники Чернігова, вам окреме дякую то що ваше ставлення до мене я відчував і мотивувало! Дякую Чернігів, ДякуюФК Десна, ви моя родина !!! Буду сумувати", – написав грузин у Facebook.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що Коберідзе та ще 3 гравці покинути Десну.

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Лука Коберідзе Лука Коберідзе
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