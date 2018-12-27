Колишній нападник Шахтаря Арабідзе може перейти в Десну

Грузинський нападник Гіоргі Арабідзе може повернутись у чемпіонат України.

У форварді португальського Насьонала зацікавлена чернігівська Десна. Український клуб спробує підписати гравця взимку, повідомляє FootBoom.

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Проте, наразі не повідомляється, чи збирається Десна взяти Арабідзе в оренду, або ж повноцінно викупити контракт 20-річного форварда збірної Грузії.

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Нагадаємо, Гіоргі Арабідзе перейшов у Шахтар осінню 2015 року, за 3 сезони у донецькому клубі юний форвард так і не зміг закріпитись у першій команді, зігравши лише 3 поєдинки. Влітку 2018 року Арабідзе перейшов у португальський Насьонал.