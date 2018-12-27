Колишній нападник Шахтаря Арабідзе може перейти в Десну

Інтерв’ю — 12:00 2643
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"У Пако Хемеса яйця більші, ніж наші тренувальні м’ячі". Смалійчук відповів критикам і шукає Карпатам нового тренера
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Тоттенхем встановив історичний рекорд чемпіонату Англії, перемігши БорнмутАнглія — 10:51 570
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Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 рокуСвіт — 26 груд 1765
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Яремчук віддав асист за Гент, ставши співавтором диво-голу у ворота Генка МаліновськогоБельгія — 26 груд 1431
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Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ – конкурент Зінченка був вилученийАнглія — 26 груд 6089
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