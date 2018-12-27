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Ковпак та ще 3 футболісти можуть покинути Десну

12:23 578 Читать на русском
Ковпак та ще 3 футболісти можуть покинути Десну
Олександр Ковпак / фото із соцмереж

Чернігівську Десну очікує кадрова чистка, клуб можуть покинути 4 футболісти.

Мова йде про нападника Олександра Ковпака, захисника Віталія Єрмакова і півзахисників Максима Банасевича та Луку Коберідзе, повідомляє FootBoom.

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Всі ці футболісти допомогли Десні закінчити осінню частину чемпіонату України на 6 сходинці у турнірній таблиці, але тренерський штаб Десни очікував від гравців більшого.

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До слова, цього сезону Олександр Ковпак провів за клуб 8 матчів, але голами нападник не відзначався, на рахунку Єрмакова 9 матчів, Коберідзе зіграв у 11 іграх, а Банасевич у 12.

Теги
Десна Десна Олександр Ковпак Олександр Ковпак Максим Банасевич Максим Банасевич Лука Коберідзе Лука Коберідзе Віталій Єрмаков Віталій Єрмаков
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