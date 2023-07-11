"Завжди приємно тренувати найкращих у світі. Роналду увійде в історію футболу, а зараз він в нашій команді. З великим задоволенням працюватиму з ним, як і зі всіма його партнерами", – цитує Каштру видання Goal.com.

Екс-тренер Шахтаря офіційно очолив команду Роналду

Роналду особисто посприяв приходу Каштру в Аль-Наср. Заради зіркового земляка тренер покинув Ботафого та переїхав у Саудівську Аравію. У минулому сезоні 14 голів Роналду не допомогли Аль-Насру стати чемпіоном – команда фінішувала другою.

Варто зазначити, що українським вболівальникам Каштру відомий за часів, коли очолював донецький Шахтар. Коуч працював з "гірниками" в період з 2019 по 2021 роки.