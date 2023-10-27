Клубну базу Реала хочуть перейменувати на честь Флорентіно Переса – сам президент проти
Вболівальникам Реала потрібно зібрати 1000 підписів, щоб не залишити президенту клубу Флорентіно Пересу вибору.
Сосіос Реала збирають підписи, щоб перейменувати клубну базу Реала Вальдебебас на Спортивне містечко Флорентіно Переса. Як інформує Маrса, для цього їм потрібно зібрати 1000 підписів.
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Сам президент Реала завжди чинив опір такому визнанню. Але в цьому випадку в нього не залишиться іншого вибору, окрім як прийняти побажання членів клубу. Про це говорить 28-та стаття соціального статуту Реала.
База Реала Вальдебебас становить 1,2 мільйона квадратних метрів. Вона була відкрита в 2005 році і включає в себе 11 футбольних полів з натуральним і штучним газоном, стадіон місткістю 6000 глядачів, а також баскетбольний павільйон, сучасний медичний центр і будівлю, що служить офісом клубу.
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