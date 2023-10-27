Сосіос Реала збирають підписи, щоб перейменувати клубну базу Реала Вальдебебас на Спортивне містечко Флорентіно Переса. Як інформує Маrса, для цього їм потрібно зібрати 1000 підписів.

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Сам президент Реала завжди чинив опір такому визнанню. Але в цьому випадку в нього не залишиться іншого вибору, окрім як прийняти побажання членів клубу. Про це говорить 28-та стаття соціального статуту Реала.

База Реала Вальдебебас становить 1,2 мільйона квадратних метрів. Вона була відкрита в 2005 році і включає в себе 11 футбольних полів з натуральним і штучним газоном, стадіон місткістю 6000 глядачів, а також баскетбольний павільйон, сучасний медичний центр і будівлю, що служить офісом клубу.

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