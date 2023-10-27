Клубную базу Реала хотят переименовать в честь Флорентино Переса – сам президент против
Болельщикам Реала нужно собрать 1000 подписей, чтобы не оставить президенту клуба Флорентино Пересу выбора.
Сосиос Реала собирают подписи, чтобы переименовать клубную базу Реала Вальдебебас в Спортивный городок Флорентино Переса. Как информирует Marса, для этого им нужно собрать 1000 подписей.
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Сам президент Реала всегда сопротивлялся такому признанию. Но в этом случае у него не будет иного выбора, кроме как принять пожелания членов клуба. Об этом говорит 28-я статья социального устава Реала.
База Реала Вальдебебас составляет 1,2 миллиона квадратных метров. Она была открыта в 2005 году и включает в себя 11 футбольных полей с натуральным и искусственным газоном, стадион вместимостью 6000 зрителей, а также баскетбольный павильон, современный медицинский центр и здание, служащее офисом клуба.
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