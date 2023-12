Матч Манчестер Сіті – Флуміненсе відбудеться сьогодні, 22-го грудня, на стадіоні "Король Абдулла Спортс Сіті" у саудівській Джидді. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Дивитись гру можна на MEGOGO.

Є така традиція – взимку європейці прижджають у якусь багату країну, перемагають там невідомі або латиноамериканські клуби й навіть завойовують трофей. Дана традиція іменується клубним чемпіонатом світу. Нинішній розіграш міг би закрити цю дивну історію, адже ФІФА реформувало турнір. Тепер це буде повноцінний ЧС на 32 клуби з усіх континентів, а проводитимуть його раз на чотири роки.

Втім, нинішній формат клубного ЧС нікуди не подінеться. Просто далі його називатимуть Інтерконтинентальним кубком, а європейці гратимуть одразу в фіналі. Та й таке.

Домінування європейських клубів на цьому "Мундіалі" – тотальне. За 19 чемпіонатів представники інших асоціацій перемагали тільки чотири рази, причому три тріумфи сталися у перших трьох розіграшах. Останній успіх аборигенів стався у 2012 році, коли Челсі примудрився програти Корінтіанс.

The most successful clubs in Club World Cup history pic.twitter.com/OLeWxjuZmg — LiveScore (@livescore) December 21, 2023

Цікаво, що всі чотири перемоги неєвропейських клубів належали представникам Бразилії. Та і в низці програних фіналів вони давали шалений бій. Палмейрас у 2021-му протримався 120 хвилин з Челсі, Фламенго у 2019-му стільки ж зіграв проти Ліверпуля, а Греміо мінімально поступився Реалу в 2017-му. Сьогодні ж за статус клубного чемпіона світу побореться Флуміненсе.

З іншого боку, варто відзначити певну "боксерську" тактику європейців на цьому турнірі. Вони грають упівсили, вмикаючись десь наприкінці й дозволяючи супернику гідно провести матч. Тріумфатори ЛЧ УЄФА ніби тягнуть час, аби бій продовжився довше – але кінець все одно один.

Можливо, в цьому році щось зміниться? Суперником Флуміненсе буде Манчестер Сіті, який останнім часом дозволяє провести гідний матч проти себе навіть Лутону. За останні 11 турів АПЛ "містяни" здобули всього 4 перемоги – при трьох поразках і чотирьох нічиїх. На цьому відрізку команда не змогла переграти жодного топового суперника (Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Тоттенхем, Астон Вілла), за винятком кризового МЮ.

Можна було б сказати, що взнаки дається пошкодження Холанда, але він вилетів всього 16 днів тому. Спад триває значно довше. Тим не менш, без травмованого Де Брюйне чемпіон Англії дійсно "не той", а місяць тому до лазарету загримів ще й Доку. А Пеп тільки-но зробив із найкращого дриблера АПЛ свою нову тактичну зброю... Все це підіймає коефіцієнти на сенсацію в клубному ЧС.

All 30 goals scored against Manchester City so far this season pic.twitter.com/JBkWlqNQiC — eŵân (@ewan10i) December 17, 2023

Усі ці проблеми не заважають Сіті тримати марку на міжнародній арені. На груповому етапі ЛЧ "містяни" набрали максимум очок, розібравшись з Црвеною Звездою, РБ Лейпцигом та Янг Бойз, а у півфіналі клубного ЧС була знищена японська Урава Ред Старс (3:0). Тобто, Флуміненсе все одно слід готуватись до важкої битви.

Але і Манчестер Сіті буде нелегко. По-перше, бразильці нещодавно перемогли в Копа Лібертадорес. По-друге, їх очолює одіозний Фернандо Дініз – це не просто коуч, а головне світило альтернативного бачення футбольної тактики. Пеп Гвардіола є флагманом сучасної позиційної гри, в той час як Дініз відмовляється від цих принципів. З точки зору європейського футболу він працює у дворовому стилі.

Його підхід називають "функціональним футболом". В основі – побудова особливих зв'язків між атакувальними футболістами та свобода вираження на полі. Вони не заковані в жодні рамки, не тримають жодну структуру та мають право на будь-який креатив. Команда легко може стягнути у зону 6-7 футболістів, де розігруватиме комбінації. Такий футбол також називають "дінізмом".

Як бачимо, він здатний приносити результат на міжнародній арені, хоча у чемпіонаті Флуміненсе не демонструє феноменального успіху. У 2022 році колектив став третім у бразильській Серії А, а цьогорічну першість підопічні Фернандо Дініза завершили аж сьомими. Зате вдалося переграти Аль-Ахлі у півфіналі клубного ЧС (2:0).

Хай там як, а подивитись за протистоянням принципово різних футбольних систем цікаво. Дворовий футбол може стати чемпіоном світу, здолавши передову систему професіоналів – коли ми ще таке побачимо?

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Флуміненсе

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гвардіол – Родрі, Стоунз – Сілва, Фоден, Ковачіч, Гріліш – Альварес

Флуміненсе: Фабіу – Самуель Шав'єр, Ніно, Мело, Марсело – Андре, Мартінеллі – Аріас, Гансо, Кено – Кано

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Манчестер Сіті фаворитом фіналу клубного Чемпіонату світу-2023. На перемогу підопічних Пепа Гвардіоли в турнірі дають коефіцієнт 1.14, а на тріумф команди Фернандо Дініза – 6.20. Ймовірність завершення матчу в овертаймі оцінили "кефом" 7,50. Якщо переможець буде визначений у цій 30-хвилинці, то на Сіті дають 10.00, а на Флуміненсе – вдвічі більше.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.65, в той час аналогічний тотал менше – 2.30. Гол Хуліана Альвареса помножить вашу ставку на 2.10, а Хермана Кано – на 3.75.

