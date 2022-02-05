Клубний чемпіонат світу, 1/4 фіналу

Аль-Ахлі – Монтеррей – 1:0

Гол: Хані, 54

Переможець цієї пари виходив на бразильський Палмейрас. Букмекери вважали очевидним фаворитом Монтеррей, у складі якого є кілька гравців з досвідом виступів у Європі (Ектор Морено, Матіас Краневіттер, Вінсент Янссен).

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Представник КОНКАКАФ справді володів величезною перевагою, але не міг реалізувати бодай один момент. Покарання прийшло по перерві. Голкіпер Монтеррея відбив простріл на ногу Мохамеду Хані, а той сильним ударом відправив м'яч у сітку. Аль-Ахлі остаточно відійшов у оборону і досяг свого – мінімальна перемога, яку можна вважати першою сенсацією турніру.

Завтра відбудеться чвертьфінал між Аль-Хілялем та Аль-Джазірою. Переможець вирушить у другий півфінал до Челсі.

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