Аль-Ахли и Монтеррей встречались в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира, 1/4 финала

Аль-Ахли – Монтеррей – 1:0

Гол: Хани, 54

Победитель этой пары выходил на бразильский Палмейрас. Букмекеры считали очевидным фаворитом Монтеррей, в составе которого есть несколько игроков с опытом выступлений в Европе (Эктор Морено, Матиас Краневиттер, Винсент Янссен).

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Представитель КОНКАКАФ действительно обладал огромным преимуществом, но не мог реализовать хотя бы один момент. Наказание пришло после перерыва. Голкипер Монтеррея отразил прострел на ногу Мохамеду Хани, а тот сильным ударом отправил мяч в сетку. Аль-Ахли окончательно отошел в оборону и добился своего – минимальная победа, которую можно считать первой сенсацией турнира.

Завтра состоится четвертьфинал между Аль-Хилялем и Аль-Джазирой. Победитель отправится во второй полуфинал к Челси.

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