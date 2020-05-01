Клуби Серії А одноголосно вирішили дограти сезон

Шанс повноцінного завершення італійської першості досі існує – всі клуби цього хочуть.

Всі 20 клубів Серії А проголосували за те, щоб дограти сезон 2019/20. На екстреній конференції в телефонному режимі клуби були одностайними – всі хочуть завершити сезон на полі, інформує La Gazzetta dello Sport.

"Ніколи цього не зроблю": президент Італійської федерації футболу – про ймовірне відновлення сезону в Серії А

Раніше була інформація, що Торіно та Брешія виступають категорично проти відновлення сезону, однак на сьогоднішньому засіданні вони також підтримали загальну позицію. Окрім цього, клуби обговорювали питання трансляторів, адже побоюються позовів від Sky, DAZN і IMG.

В італійському футболі все одно панує хаос. Уряд не дозволяє футбольним командам тренуватися та погрожує закрити сезон, а влада регіону Емілія-Романья розпорядилася, що Болонья, Парма, СПАЛ і Сассуоло можуть розпочати тренування.

Українець феєрить грою за Ювентус, працює з Роналду, але обирає іншу збірну – Україна ризикує втратити талант