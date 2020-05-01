Клубы Серии А единогласно решили доиграть сезон

Шанс полноценного завершения итальянского первенства до сих пор существует – все клубы этого хотят.

Все 20 клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон 2019/20. На экстренной конференции в телефонном режиме клубы были единодушны – все хотят завершить сезон на поле, информирует La Gazzetta dello Sport.

"Никогда этого не сделаю": президент Итальянской федерации футбола – о возможном возобновлении сезона в Серии А

Ранее была информация, что Торино и Брешия выступают категорически против возобновления сезона, однако на сегодняшнем заседании они также поддержали общую позицию. Кроме этого, клубы обсуждали вопрос трансляторов, ведь опасаются исков от Sky, DAZN и IMG.

В итальянском футболе все равно царит хаос. Правительство не позволяет футбольным командам тренироваться и угрожает закрыть сезон, а власти региона Эмилия-Романья распорядились, что Болонья, Парма, СПАЛ и Сассуоло могут начать тренировки.

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