"Це питання вже давно на контролі. На жаль, багато залежить не від нашого бажання чи Міністерства у справах молоді та спорту, громад, де дислокуються команди. В Україні – війна.

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Все ж, ми намагаємося постійно контактувати з клубами щодо проведення матчів з уболівальниками. Дійшли згоди, що до кінця лютого кожен клуб повинен дати конкретну відповідь: скільки уболівальників зможуть під час повітряної тривоги розміститися в бомбосховищі? Буде, звісно, враховуватися й кількість місць на трибунах.

Оскільки друга частина в змаганнях під егідою ПФЛ стартує 23 березня, то в нас буде достатньо часу розробити чіткі безпекові заходи для кожної команди, які б уможливили присутність уболівальників на футбольних поєдинках", – сказав Каденко у коментарі Sport.ua.

До слова, клуби Першої і Другої ліг мають перевагу над командами УПЛ, в яких друге коло стартує на місяць раніше – базова дата 24 лютого. Як наслідок, ПФЛ зможе перейняти досвід представників елітного дивізіону і матиме час на врахування помилок і втілення найкращого сценарію.

Нагадаємо, вже найближчими днями вболівальники зможуть відвідувати всеукраїнські змагання з баскетболу та волейболу.

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