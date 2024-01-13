"Этот вопрос уже давно на контроле. К сожалению, многое зависит не от нашего желания или Министерства по делам молодежи и спорта, общин, где дислоцируются команды. В Украине – война.

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Все же, мы стараемся постоянно контактировать с клубами относительно проведения матчей с болельщиками. Пришли к согласию, что до конца февраля каждый клуб должен дать конкретный ответ: сколько болельщиков смогут во время воздушной тревоги разместиться в бомбоубежище? Будет, конечно, учитываться и количество мест на трибунах.

Поскольку вторая часть в соревнованиях под эгидой ПФЛ стартует 23 марта, то у нас будет достаточно времени разработать четкие меры безопасности для каждой команды, которые бы сделали возможным присутствие болельщиков на футбольных поединках", – сказал Каденко в комментарии Sport.ua.

К слову, клубы Первой и Второй лиг имеют преимущество над командами УПЛ, у которых второй круг стартует на месяц раньше – базовая дата 24 февраля. Как следствие, ПФЛ сможет перенять опыт представителей элитного дивизиона и будет иметь время на учет ошибок и воплощение наилучшего сценария.

Напомним, уже в ближайшие дни болельщики смогут посещать всеукраинские соревнования по баскетболу и волейболу.

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