Відомий журналіст Ігор Циганик повідомив, що директор "гірників" з футболу Даріо Срна не планує покидати донецький клуб.

"Я поки що не розглядаю жодні інші можливості. Я хочу працювати в Шахтарі.

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Вірю, що Шахтар поновиться, і все буде гаразд, що ми знову будем грати в футбол", – цитує Срну Циганик у своїй програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, хорват був легендою Шахтаря, як гравець. Після допінгової справи покинув команду, рік пограв у Серії А, після чого повернувся до України, де спочатку був асистентом тодішнього тренера команди Луїша Каштру, а згодом став директором з футболу.

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