Знімальна група Setanta не змогла потрапити на стадіон Україна. Поєдинок першого туру УПЛ у Львові транслюватиметься на іншому каналі.

Рух не пустив Setanta на матч / ФК Рух

"У зв'язку із недопущенням футбольним клубом Рух знімальної групи на позиції для зйомки матчу Рух – Металіст, пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Україна, на якому проводиться матч.

Телепул по-українськи: обидва транслятори прибули на матч УПЛ – залишився лише один

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", – йдеться у заяві на офіційному сайті УПЛ.

Раніше львівський клуб анонсував трансляцію матчу проти Металіста у своєму YouTube-каналі та каналі НТА. Поєдинок стартує о 15:00. Гру мав коментувати Віктор Вацко, але пізніше "жовто-чорні" повідомили про зрив домовленості.

Нагадаємо, 23 серпня аналогічний випадок трапився в Ужгороді. Представники Setanta не змогли потрапити на поєдинок Зоря – Ворскла, який транслювали в YouTube і на каналі 2+2.

Раніше саме Setanta стала офіційним транслятором УПЛ, проте низка клубів (Рух, Динамо, СК-Дніпро-1, Зоря) заявили, що відмовляються передавати медіаправа вказаній компанії.

"Будь-які дії проти телепулу будуть переслідуватись": Setanta Sports зробила заяву щодо незаконних трансляцій УПЛ