Українцям стане важче в АПЛ – FA планує скоротити кількість легіонерів у клубах чемпіонату Англії

Українцям стане важче в АПЛ / Фото з соцмереж

Футбольна асоціація Англії (FA) має намір посилити ліміт на легіонерів у чемпіонаті Англії.

В англійській Прем'єр-лізі найближчим часом вступить в силу новий ліміт на легіонерів, пов'язаний з виходом Великобританії з Євросоюзу, стверджує The Times.

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За інформацією видання, в нових правилах буде прописаний ліміт, що дозволяє клубам мати у своєму складі лише 12 іноземних футболістів, наразі команди можуть заявляти 17 легіонерів.

П'ять клубів Прем'єр-ліги, включно з Манчестер Сіті Олександра Зінченка, мають максимальну кількість іноземних гравців. Ще чотири команди, зокрема Челсі та Ліверпуль, мають по 16 легіонерів.

Уточнюється, що ця пропозиція буде офіційно направлена Федерацією футболу Англії (FA) клубам Прем'єр-ліги протягом нинішнього тижня.

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