АПЛ змушена готуватися до радикальних рішень під тиском масових заражень коронавірусом.

На завтра (20 грудня) заплановане чергове засідання клубів і представників ліги, інформує The Athletic.

Тухель обурений вибірковістю АПЛ щодо "хворих" команд: "Можливо, нам взагалі не тренуватися і не їхати на наступну гру?"

Неабияке занепокоєння викликав 18-й тур, упродовж якого довелося переносити аж 6 матчів. Не виключено, що 20-й, передноворічний тур АПЛ буде скасований заздалегідь. У цьому слоті найбільше виділяється поєдинок Ліверпуля і Лестера (28 грудня).

Нагадаємо, зазвичай Англія залишається єдиним топ-чемпіонатом, який взагалі не має зимової паузи.

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