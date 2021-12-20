Руководители клубов АПЛ сегодня провели совещание в режиме ZOOM и обсудили возможный перенос 20 тура (28-30 декабря) из-за большого количества больных коронавирусом футболистов. Большинство выразило желание продолжать чемпионат по расписанию, информирует The Athletic.

Некоторые клубы оказались в оппозиции. Среди них Ливерпуль, наиболее активно выступавший за перенос тура. У мерсисайдцев впереди 4 матча за 12 дней, а состав сильно ослаблен положительными тестами на COVID-19 (ван Дейк, Тьягу, Фабиньо, Джонс).

Однако основная масса клубов из-за нежелания терпеть финансовый ущерб выступила против переноса. Официально клубы ни за что не голосовали, но Премьер-лига услышала, что хотела. АПЛ не желает переносить 20 тур и получила поддержку клубов.

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