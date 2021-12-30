Чутки про вимушену паузу в англійській Прем'єр-лізі виявилися передчасними.

Жоден клуб АПЛ не висував пропозицію про тимчасову зупинку матчів, повідомив журналіст Sky Sports Браян Свонсон.

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Керівництво ліги запевнило, що наразі також не розглядає можливість паузи. Повторної зустрічі клубів не слід очікувати раніше наступного місяця. Масові випадки коронавірусу виявили у Фулхема, Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед.

Нагадаємо, в минулому сезоні АПЛ зупинялася від березня до червня, і клубам довелося надолужувати графік шаленими темпами.

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