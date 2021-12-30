Клуби АПЛ обрали одностайну позицію щодо продовження сезону
Чутки про вимушену паузу в англійській Прем'єр-лізі виявилися передчасними.
Жоден клуб АПЛ не висував пропозицію про тимчасову зупинку матчів, повідомив журналіст Sky Sports Браян Свонсон.
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Керівництво ліги запевнило, що наразі також не розглядає можливість паузи. Повторної зустрічі клубів не слід очікувати раніше наступного місяця. Масові випадки коронавірусу виявили у Фулхема, Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед.
Нагадаємо, в минулому сезоні АПЛ зупинялася від березня до червня, і клубам довелося надолужувати графік шаленими темпами.
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