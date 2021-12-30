Слухи о вынужденной паузе в английской Премьер-лиге оказались преждевременными.

Ни один клуб АПЛ не выдвигал предложение о временной остановке матчей, сообщил журналист Sky Sports Брайан Свонсон.

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Руководство лиги заверило, что сейчас также не рассматривает возможность паузы. Повторной встречи клубов не следует ожидать раньше следующего месяца. Массовые случаи коронавируса обнаружили в Фулхэме, Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ останавливалась с марта по июнь, и клубам пришлось наверстывать график бешеными темпами.

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