Клубам презентували новий проєкт УПЛ ТБ з обіцянкою швидкого прибутку – переконали не всіх
Відбулося засідання учасників УПЛ щодо створення єдиного телепулу.
Керівники елітного дивізіону працюють над одним із найскладніших питань нашого футболу. На Загальних зборах клубам презентували проєкт щодо створення телеканалу для трансляції матчів УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.
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Йшлося про міжнародну дистрибуцією за участі іноземних ОТТ-партнерів, серед яких Setanta і DAZN. Окрім того, проєкт передбачає наявність телеканалу з реєстрацією в Україні для мовлення з використанням мережі інтернет, створення власного OTT-сервісу з трансляціями та додатковим контентом. За словами представників УПЛ, з такою кількістю команд-учасниць проєкт буде самоокупний, а якщо погодяться усі команди, то вже за перші пів року отримають певний дохід.
Одностайності вкотре досягти не вдалося. "За" проголосували лише десять клубів. Рух, Минай і Кривбас утримались, а Динамо та СК Дніпро-1 не брали участі у голосуванні. Представників Зорі взагалі не було на зборах.
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