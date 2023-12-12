Керівники елітного дивізіону працюють над одним із найскладніших питань нашого футболу. На Загальних зборах клубам презентували проєкт щодо створення телеканалу для трансляції матчів УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.

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Йшлося про міжнародну дистрибуцією за участі іноземних ОТТ-партнерів, серед яких Setanta і DAZN. Окрім того, проєкт передбачає наявність телеканалу з реєстрацією в Україні для мовлення з використанням мережі інтернет, створення власного OTT-сервісу з трансляціями та додатковим контентом. За словами представників УПЛ, з такою кількістю команд-учасниць проєкт буде самоокупний, а якщо погодяться усі команди, то вже за перші пів року отримають певний дохід.

Одностайності вкотре досягти не вдалося. "За" проголосували лише десять клубів. Рух, Минай і Кривбас утримались, а Динамо та СК Дніпро-1 не брали участі у голосуванні. Представників Зорі взагалі не було на зборах.

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