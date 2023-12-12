Руководители элитного дивизиона работают над одним из самых сложных вопросов нашего футбола. На Общем собрании клубам презентовали проект по созданию телеканала для трансляции матчей УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

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Речь шла о международной дистрибуции с участием иностранных ОТТ-партнеров, среди которых Setanta и DAZN. Кроме того, проект предусматривает наличие телеканала с регистрацией в Украине для вещания с использованием сети Интернет, создания собственного OTT-сервиса с трансляциями и дополнительным контентом. По словам представителей УПЛ, с таким количеством команд-участниц проект будет самоокупаемым, а если согласятся все команды, то уже за первые полгода получат определенный доход.

Единогласия в очередной раз достичь не удалось. "За" проголосовали всего десять клубов. Рух, Минай и Кривбасс воздержались, а Динамо и СК Днепр-1 не участвовали в голосовании. Представителей Зари вообще не было на собрании.

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