Клуб Забарного офіційно викупив гравця із Чемпіоншипу за 20 мільйонів
09:46 - Читать на русском
Вінгер Борнмута Луїс Сіністерра захищатиме кольори "вишень" на повноцінній основі.
Борнмут на офіційному сайті повідомив, що Сіністерра став повноцінним гравцем "вишень".
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Колумбієць виступав за команду Забарного на правах оренди з Лідса. Втім, Борнмут був вражений виступами гравця та викупив Сіністерру за 20 млн фунтів, додає Фабріціо Романо.
Зазначимо, що Луїс провів 17 матчів за Борнмут в цьому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти.
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