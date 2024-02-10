Борнмут на офіційному сайті повідомив, що Сіністерра став повноцінним гравцем "вишень".

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Колумбієць виступав за команду Забарного на правах оренди з Лідса. Втім, Борнмут був вражений виступами гравця та викупив Сіністерру за 20 млн фунтів, додає Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Луїс провів 17 матчів за Борнмут в цьому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти.

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