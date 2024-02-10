Клуб Забарного официально выкупил игрока из Чемпионшипа за 20 миллионов
09:50 - Читати українською
Вингер Борнмута Луис Синистерра будет защищать цвета "вишен" на полноценной основе.
Борнмут на официальном сайте сообщил, что Синистерра стал полноценным игроком "вишен".
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Колумбиец выступал за команду Забарного на правах аренды из Лидса. Впрочем, Борнмут был впечатлен выступлениями игрока и выкупил Синистерру за 20 млн фунтов, добавляет Фабрицио Романо.
Отметим, что Луис провел 17 матчей за Борнмут в этом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста.
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