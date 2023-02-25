Мадридський Реал називали претендентом на Михайла Мудрика, але сам клуб, схоже, не гнався за українцем.

Керівництво "бланкос" проявляло інтерес до 22-річного вінгера і мало внутрішні розмови щодо доцільності такого трансферу, стверджує Defensa Central.

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Навіть були ідеї розпочати перемовини з Шахтарем, але цього не сталось. По-перше, Шахтар хотів 100 мільйонів євро за Михайла, що було не по кишені мадридцям.

По-друге, Реал не влаштовувала відсутність у Мудрика досвіду виступів на найвищому рівні. По-третє, українцеві було б складно одразу знайти місце у стартовому складі, тому було ухвалене рішення шукати дешевші альтернативи.

Челсі ж погодився задовольнити запити Шахтаря, заплативши бажані 70+30 мільйонів євро за Михайла. У 5 поєдинках за "синіх" він поки не відзначався результативними діями.

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